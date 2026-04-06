「こりゃあ駄目だ」佐々木朗希、自己ワースト6失点にファン嘆き…「早く中継ぎにシフトすべきだと思う」先発起用に疑問の声も

佐々木朗希は自己ワースト6失点という結果だった(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間4月5日、敵地でのナショナルズ戦に先発登板し、5回5安打、自己ワーストの6失点で降板した。ただ、打線が逆転し、敗戦投手とはならなかった。

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大谷翔平が先制の2号ソロで援護をもらった直後の3回二死一塁、ルイス・ガルシアに96.5マイル（155キロ）の直球を捉えられ、中越え2ランで逆転を許した。

4回には二死二塁から適時内野安打で3点目を失い、二死一、二塁からジェームズ・ウッドにスプリットを捉えられ、3ランを浴びて呆然とした。

SNS上のファンからは「佐々木朗希投手はあかんかったなぁ」「こりゃあ駄目だ」「早く中継ぎにシフトすべきだと思う、まあドジャースの投手事情がきついのかもしれないけど」「起用方法をやっぱ考えたほうが良いと思う」と、佐々木を先発で起用することに疑問を抱く声など、多くのコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]