3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。誰もが知っている文房具やふとした時の動作をヒントに、1分以内の全問正解を目指して脳を活性化させましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、子どもの頃にお世話になったあの道具や、気持ち、動作を表す言葉などが登場します。1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして考えてみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

きお□□
□□よん
か□□る

ヒント：お絵描きの定番アイテムや、人目につかないように身をひそめる動作をイメージしてみてください。

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正解：くれ

正解は「くれ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「くれ」を入れると、次のようになります。

きおくれ（気後れ）
くれよん（クレヨン）
かくれる（隠れる）

どれも正しい日本語になりますね。このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージすることが解答の近道になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)