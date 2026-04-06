【ひらがなクイズ】1分以内で挑戦しよう！ お絵描きの道具や日常の動作に共通する「2文字」は何？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、子どもの頃にお世話になったあの道具や、気持ち、動作を表す言葉などが登場します。1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして考えてみてください！
きお□□
□□よん
か□□る
ヒント：お絵描きの定番アイテムや、人目につかないように身をひそめる動作をイメージしてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「くれ」を入れると、次のようになります。
きおくれ（気後れ）
くれよん（クレヨン）
かくれる（隠れる）
どれも正しい日本語になりますね。このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージすることが解答の近道になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、子どもの頃にお世話になったあの道具や、気持ち、動作を表す言葉などが登場します。1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして考えてみてください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
きお□□
□□よん
か□□る
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：くれ正解は「くれ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「くれ」を入れると、次のようになります。
きおくれ（気後れ）
くれよん（クレヨン）
かくれる（隠れる）
どれも正しい日本語になりますね。このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージすることが解答の近道になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)