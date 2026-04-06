パイレーツは5日（日本時間6日）、オリオールズを8−2で下し、3連戦をスイープするとともに連勝を5に伸ばした。

先発のブラクストン・アシュクラフト（26）は6回を投げて1失点、4安打に抑え、自己最多の8奪三振、無四球と好投した。パイレーツの先発陣は、2025年ナ・リーグのサイ・ヤング賞受賞者ポール・スキーンズが開幕戦でメッツ相手に2アウト5失点と崩れた試合以降、8試合連続で自責点2以下と安定した投球を続けている。

さらに先発ローテーションは、MLBで唯一まだ本塁打を許しておらず、開幕から9試合連続で被本塁打ゼロは1943年以来の記録となる。アシュクラフトは今季初登板では4四球を与えたが、この日は一転して無四球。87球で7回を前に降板した。「先発投手としては、毎回6〜7回を投げることが目標。そのためにはゴロや弱い打球を打たせることが重要だ。ゾーンで攻め続け、ストライクで相手を圧倒し、守備に任せることが大切だ」と語った。

ドン・ケリー監督は「最初の3回は特に良かった。4回に少しピンチはあったが、落ち着いて乗り切り、その後は効率よく投げた。6回を投げ切り、ストライクゾーンで勝負できていたことが大きかった」と評価した。打線もチーム本塁打数12本は30球団中4位。ここまでは攻守にバランスが取れている。