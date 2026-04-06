F-15乗組員救出にCIAがイラン軍かく乱し居場所特定　負傷し山中を移動して潜伏　2日間の追跡の末、緊迫の救出作戦

イランで撃墜され行方不明となっていたアメリカ軍の乗員が救出された背景についてCIA＝中央情報局がイラン軍をかく乱して居場所を特定していたことが分かりました。

ニューヨーク・タイムズによりますと、イラン上空で撃墜されたアメリカ軍のFー15E戦闘機に乗っていた乗員2人のうち、行方不明となっていた1人の救出は、2日間にわたる緊迫した追跡の末に行われたということです。

乗員は脱出後、負傷しながら山中を移動し、24時間以上にわたって潜伏したほか、標高約2100メートルの尾根を登って割れ目に身を潜めていたということです。

また、イラン側に位置を知られるのを避けるため、連絡機器の使用も制限していたとしています。

CIAは、乗員がすでに救出され陸路で移動しているとの偽情報を流し、イラン軍をかく乱しました。

その間に潜伏場所を特定し、アメリカ軍が救出作戦を実行したということです。

作戦では、周辺に接近するイラン軍を遠ざけるため、アメリカ軍が空爆や銃撃を行い、特殊部隊が乗員を救出したとしています。

また、この作戦には約200人の特殊部隊が参加し、イスラエル軍も協力したとされています。

一方、この作戦をめぐっては、トランプ大統領はニュースサイト「アクシオス」のインタビューに答え、乗員から無線で送られてきたメッセージについて「イスラム教徒が言いそうな言葉だった」として、イラン側がアメリカ軍をおびき寄せる「わな」の可能性も懸念していたと明らかにしました。

その後、乗員が拘束されていないことを確認し、救出作戦が実行されたということです。