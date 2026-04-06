大会3勝目へ…シェフラーが生後9日の次男とともにオーガスタ入り！ 笑顔で報告「男の子が誕生したんだ」
＜マスターズ 事前情報◇5日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞2度のマスターズ王者に輝いたスコッティ・シェフラー（米国）が、5日（日）、オーガスタ・ナショナルGCに到着した。伴ったのは家族全員で、メリディス夫人と、二人の男の子が一緒だった。
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世界ランキング1位のシェフラーは2週前「テキサス・チルドレンズ・ヒューストンオープン」の出場を取り止め、その時、理由は明かされなかった。これが第二子の誕生が間近だったためで、メリディス夫人は3月27日に男の子を出産。レイミー君と名付けられた。オーガスタ・ナショナルGCのクラブハウス前、有名なオークツリーの下でメリディス夫人がレイミー君をベビーカーに乗せシェフラーを待つ姿も見られた。2024年の「全米プロ選手権」直前には長男のベネットくんが誕生。シェフラー夫妻は第二子を授かったことを公表してはいなかったが、夫人のお腹が膨らんでいる姿が目撃されており、SNSでは話題になっていた。マスターズを米国内で放映するCBS放送がシェフラーの姿をキャッチ。「2週間程前に男の子が誕生したんだ」とうれしそうに語るシェフラーが公開された。メジャー前の日曜日にコース入りするのは珍しいシェフラーだが、3度目の勝利に向けて着々と準備を進めていく。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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