お札・お守り・おみくじ・絵馬・御朱印の 正しい扱い方

神社から参拝者に授与されるものは大きく分けて２種類ある。神札類と縁起物である。神札類は神様の霊威が宿っているもので、神札（お札）やお守りがこれに当たる。これらはいわば神様の分身なので、不浄な場所に置いてはいけない。神札は神棚に祀るか、目線より高く清浄な場所にお祀りする。できれば南向きか東向きに奉安する。お守りは身につけるようにした神札なので、身近なもの（衣服や鞄など）につけておけばよいのだが、汚しやすいので注意が必要。おみくじ・絵馬などの縁起物には霊威は宿っていないが、神様からの授かりものなので粗末にしてはいけない。

おみくじは本来いただいて帰るものであるが、悪い内容であったり、縁結びの願掛けをする時は、境内の指定の場所に結んでいく。絵馬は奉納するのが本来のあり方。しかし、記念にもって帰ってもかまわない。

絵馬は奉納するのが本来のあり方。しかし、記念にもって帰っても

かまわない。御朱印は参拝の証なので、参拝を終えてからいただくのが原則。神社の印が捺されているので神札に準ずるものということもでき

る。穢れのない場所で保管しよう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 神社の話』著： 渋谷申博