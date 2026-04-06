肥満を防ぐおすすめのスーパーフートとは！？【体脂肪の話】

肥満を防ぐ高野豆腐の力とは

健康にオススメのスーパーフード

内臓脂肪をつきにくくする食べ物として、いちばんオススメしたいのが高野豆腐です。高野豆腐は豆腐を冷凍して低温熟成した後、解凍して乾燥させた保存食品。地域によっては「凍み豆腐」や「凍り豆腐」の名で親しまれています。

高野豆腐が優れているのは、栄養成分がギュッと凝縮されていることです。原料は普通の豆腐ですが、熟成・乾燥させることで栄養価が大きくアップ。

高野豆腐と木綿豆腐の栄養を比較すると、同じサイズでくらべると、高野豆腐はたんぱく質や脂質が豊富で高野豆腐はそれだけ栄養に優れた食品なのです。「脂質が多いのはよくないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、安心してください。そのおよそ8割は血管を健康に保つ不飽和脂肪酸なのです。

一方、糖質(炭水化物から食物繊維を除いたもの)の量が少ないのも大きな特徴です。糖質量の比較を見ると、高野豆腐はごはんや麺類などとくらべて圧倒的に糖質が少ないです。高野豆腐を主食として食べれば、とてもヘルシーな食事になるわけですね。

低糖質なのに満腹感も十分に得られるのが高野豆腐の魅力なのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆