トランプ大統領、イラン交渉期限を7日夜に延長…米メディアのインタビューで　日本時間8日　発言は二転三転

アメリカのトランプ大統領は、アメリカメディアのインタビューの中で、イランとの停戦に向けた交渉期限を1日延長したと明らかにしました。

トランプ大統領は5日、ウォールストリート・ジャーナルのインタビューで、これまで6日としていたイランとの交渉期限について「7日夜」、日本時間8日までに延長したことを明らかにしました。

また、SNSに説明なく、「アメリカ東部時間7日午後8時、日本時間8日午前9時」とだけ投稿しました。

さらにトランプ大統領は、「イランが7日までに何らかの措置を講じなければ、発電所も橋もすべて失われる」と述べ、圧力を強めています。

交渉がトランプ大統領の思惑通りに進んでいない中、イランは強硬姿勢を崩しておらず、トランプ大統領はこれまでにも交渉期限を先延ばしにしています。

これに先立ち、トランプ大統領は5日、FOXニュースのインタビューで、「6日にも合意できる可能性が高い」と述べ、停戦合意への期待を示す一方、「迅速に合意に至らなければ、すべてを爆破し、石油を奪取することも検討している」と警告しました。

さらに、ニュースサイト「アクシオス」では7日までの合意に期待感を示していて、トランプ大統領の交渉をめぐる発言は二転三転しています。