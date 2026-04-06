麻生久美子、SixTONES冠番組VTRにサプライズ登場 視聴者驚き「なんて豪華なの」「ロケしてくださったんですか！」
6人組グループ・SixTONESが出演する日本テレビ系『Golden SixTONES 2時間SP』（後7：58〜後9：54）に“サイズ姉さんエレガント”として俳優・麻生久美子がサプライズ出演した。
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同番組では、菅田将暉をゲストに迎え、身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐」に挑戦。出題VTRには通常、“サイズ姉さん”が挑戦しているが、今回は“サイズ姉さんエレガント”と称し、麻生がサプライズ登場した。
まさかの正体にスタジオは「えー！」「すごいじゃん！」と大歓喜。視聴者からも「急に麻生久美子さんでてきてビックリした」「麻生久美子さんは何で出てくださったの？」「そんな豪華なことありますか！」「ロケしてくださったんですか！」「いつかスタジオにきて欲しいな」「麻生久美子さんがVTRにいてびっくり」「麻生久美子さん、どの角度から見ても美しくてエレガント」「なんて豪華なの」といった声が寄せられている。
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同番組では、菅田将暉をゲストに迎え、身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐」に挑戦。出題VTRには通常、“サイズ姉さん”が挑戦しているが、今回は“サイズ姉さんエレガント”と称し、麻生がサプライズ登場した。