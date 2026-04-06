◇ナ・リーグ ドジャース8─6ナショナルズ（2026年4月5日 ワシントン）

ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、最大5点差をひっくり返す8−6の逆転勝ち。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場し、2試合ぶりとなる今季2号と決勝の犠飛を含む4打数2安打2打点。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）も本塁打を評価した。

大谷はナショナルズの先発で元巨人のグリフィンに対し、第1打席は空振り三振に倒れたものの、両軍無得点で迎えた3回1死の第2打席で先端がくり抜かれた「くり抜きバット」で2試合ぶりの先制2号ソロ。2ボール1ストライクからの4球目、カットボールを狙い、バックスクリーン右に運ぶ豪快弾を放った。

これで、自己最長を更新する40試合連続出塁をマーク。イチロー氏が09年4月から6月に記録した日本人選手最長記録の43試合連続出塁まで、あと「3」に迫った。

5回の第3打席で二塁打を放つと、8回に3点を奪って同点に追いつき、なおも1死一、三塁で第5打席を迎え、4番手右腕・ビーターが投じた初球を左翼深くまで飛ばし、左犠飛で勝ち越し点を奪取。これが決勝点となった。

試合後、指揮官は「左投手に対して逆方向へ（本塁打を）打てたのは非常に良かった。あれは今季最高打席の一つである」と目尻を下げた。そして「最後の犠牲フライも良い打席だった。全体として良い内容だった。これをトロントでも続けてほしい」と状態が上向いていると安堵した。

40試合連続出塁も「非常に重要である。相手は大谷に対して慎重に攻めてくる。だから、四球も受け入れる必要がある。ヒットでも四球でも出塁することが重要。メジャーで40試合以上連続出塁するのは簡単ではない。それだけの価値がある」と称えた。