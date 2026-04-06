元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が5日、Xを更新。自身の症状について「病名」を問うた。

鈴木氏は「コレは花粉症なのか？風邪なのか？昨日の夜あたりからなんか変」と体調不良であることを書き出した。

そして「乾いた咳に、ダルさと、眠気と。鼻の奥の鼻水。うわ、風邪ひいたと思ったんだけど。今日、花粉がすごいというニュースを見て。あれ？なんか風邪なんだけど、風邪とは言い切れない何かが。僕は花粉症ではないと思ってたけど。花粉が凄いと言われる日になんか調子が悪い」と詳しい症状を記した。

その上で「さあ、これは風邪か？花粉症か？ どちらなんでしょうか？分かる人教えて」と質問した。

この投稿に対し、現役の開業医から「診察しないとわかりませんが、花粉症の薬をまず服用してみるのが結局手っ取り早いです！」というコメントが寄せられたほか、「仲間です そんな感じで体調悪いのが続いて十日目です」「花粉か風邪か迷うやつ、わかります」「私は同じ様な経験をして数年前に病院でアレルギーテストをしてもらいました。見事花粉症である程度花粉の種類まで特定して頂けるのでスッキリします！」などとさまざまな声が集まっている。