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身近なディストピア…。

中国企業の百度（バイドゥ）が運営するロボット（自動運転）タクシーのApollo Goが、相次いで停止した事件が報じられています。

原因はシステム障害か

BBCによると、中国武漢にて走行中の数十台のロボットタクシーが突然停止しました。タクシーには人が乗車しており、交差点や高架道路にて停まってしまったものや、衝突事故と思しき状況も確認されています。

NEW: Dozens of robotaxis by Baidu stopped on the road in Wuhan, causing crashes on highways and trapping passengers in the cars-some for more than an hour. One passenger told me it took her 30 minutes to even connect to a customer representative.



Here’s a video of a crash. pic.twitter.com/fTitNMv8kj - Zeyi Yang 杨泽毅 (@ZeyiYang) April 1, 2026

SNSでは車内に1時間以上閉じ込められた人や、コールセンターに連絡するのに30分以上かかった人もいるとか。武漢の交通警察当局は、システムの不具合が原因である可能性が高いと述べていますが、記事執筆時点で百度からの正式なコメントはありません。

Apollo Goの主力車両は、LiDARやレーザー、超音波センサー、12台のカメラを搭載し、百度によるとレベル4の自動運転能力を備えているといわれています。2026年3月には、より高品質なLiDARの独占供給契約を締結したばかりです。

自動運転タクシーの不祥事は中国に限った話ではありませんが、鉄の箱に2時間閉じ込められて連絡も取れないのはホラーでしかないかと…。システム障害や停電が発生しても安全を担保できる仕組み、開発されてほしいですね。

Source: BBC via TechCrunch