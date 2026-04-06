AIを動かす「頭脳の工場＝AIデータセンター」は、どこにでも建てられるわけありません。土地、電力、水、工期、そして地域の理解。それら全てをクリアしないといけないのに、世界中でAIの需要だけが先走っています。

そこで出てきた発想が「だったらAIデータセンターごとトラックで運んじゃえ」というものです。

需要は超高いけどハードルも超多い

AIが何かをするとき（画像を生成するとか、文章を書くとか）、その計算をやっているのがGPUというチップです。この時使われるGPUは一般的なPC用チップとは桁違いなほど電力を食い、熱を出します。これを何千枚も並べて動かすのがAIデータセンター。

つまり「ものすごく電気を使う、巨大な計算機の倉庫」です。

こうした施設は、鉄筋コンクリートの「箱」を現地で建設して完成させるのが主流です。箱そのもののコストは内部のハードウェアに比べれば小さいとはいえ、用地の選定、許認可の申請、建設業者との調整など、それはそれは多くのプロセスを踏む必要があります。

でも「世はまさに、大AI時代！」な今、とにかくAI関連の事業やサービスを急いで展開したい企業にとっては深刻な渋滞です。

「トラックをパーキングに並べるだけ」という答え

image: KAMR Local 4 News

この課題に応えようとしているのが、アメリカのDuos Edge AIや韓国のLG CNSといった企業です。

彼らはあらかじめ工場で組み立てた自己完結型のモジュールを現地に運び込むことで、数年かかる従来の建築型に比べて数カ月でのAIデータセンター展開を可能にするアプローチを取っています。

たとえば、Duos Edge AIのモジュールは、全長約16.8メートル、幅約3.8メートル。見た目は輸送コンテナに近いですが、サイズはそれより少し大きく、主にトラック輸送を前提に設計されています。内部には他のデータセンターと同様にGPUのラックが並んでいます。

image: KAMR Local 4 News

直近では、AIインフラ企業のHydra Hostと契約を結び、1ポッドあたり576基のGPUを搭載したポッドを4基展開、計2,304基のGPUを稼働させる計画です。将来的には4,608基まで倍増させるオプションも持っています。

設営のイメージは意外と素朴で、コンクリートの基礎を打ったら、あとはトラックで届いたモジュールをその上に並べて、ネットワークを接続するだけ。Duos Edge AIのダグ・レッカー氏は「スクールバスを駐車場に並べるようなもの」と表現し、「すべて工場でつくられ、ジグソーパズルのように組み合わせるだけ」と話します。

LG CNSのデータセンター事業責任者であるチョ・ヒョンヒョク副社長は「モジュール型AIデータセンターは段階的に拡張でき、ハイパースケール級のAIデータセンターの構築も可能にするだろう」と述べています。

コストとスピードの内訳

image: KAMR Local 4 News

さて、気になるお金の話です。5メガワットのモジュール型展開であれば約2,500万ドル（約39億円）で構築でき、1メガワットあたりのコストは「大型施設の概ね半分程度に抑えられる」とDuos Edge AIはアピール。

スピードの面では、Duos Edge AIもLG CNSも、モジュール型であれば6カ月程度での展開を見込んでいます。従来型データセンターが2〜3年かかるのと比べてば大幅な短縮ですね。

ただ、レッカー氏によれば、モジュール本体は60〜90日で製造できても、許認可の取得がボトルネックになることが多い、とのことです。「速さ」の限界はむしろ人間側の制度にある、という話でもあります。

日本でも似た動きが始まっている

image: さくらインターネット

モジュール型データセンターのアイデアは日本でも試みられています。

日本のさくらインターネットが、北海道の石狩データセンター敷地内でコンテナ型データセンターを稼働させています。理由のひとつは工期の短縮。

2016年に竣工した石狩データセンター3号棟は計画から約3年3カ月を要しましたが、今回のコンテナ型は計画から約1年6カ月で竣工できたといいます。

冷却方式に「直接液体冷却方式（Direct Liquid Cooling）」を導入し、冷却水でサーバーの高発熱部位を部分的に冷却することで、従来の空調方式と組み合わせた省エネ運用を実現。従来型からより運用効率を高めています。

トラックで運べるDuos Edge AIのやり方とは異なりますが、「コンテナという既製の箱に詰めて工期を短くする」という発想には共通しているところもありそうです。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、 Vertiv、シュナイダーエレクトリックといった企業もモジュール型データセンターの市場に参入しており、調査会社「Grand View Research」はこの市場が2030年までに現在の2倍以上に拡大すると予測しています。

数年後のデータセンターの当たり前は「建てる」じゃなく「置く」になるかも？

Source: IEEE Spectrum, さくらインターネット