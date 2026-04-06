保護主さんがごはんの準備をしている最中、保護された子猫たちは足元で「早くして！」と鳴いていたのだそう。中には待ちきれずに、保護主さんの足に飛びかかってきた子もいたのだとか。動画は12.6万回以上も再生され、「可愛い～お腹すいたよ～」「可愛いですね、大変そうですね、でも可愛いから癒されますね」とのコメントが集まっています。

【動画：ごはんの準備をしていると、足元で『3匹の子猫』が…可愛すぎる行動】

ごはん待ちをしている3匹の子猫

Instagramアカウント「幸せの しっぽ」さまに登場したのは、3匹の保護された子猫たち。投稿主さんは、長崎市周辺で猫の保護活動をしているのだとか。この日は、投稿主さんがごはんの準備をしているところだったのだそう。

子猫たちは、投稿主さんの足元に3匹一緒に並んで、ごはん待ちをしていたとのこと。「早く！」とでも言うように、たくさん鳴いてごはんが欲しいとアピールをしていたのだとか。

ごはんが待ちきれずにそわそわ

3匹の子猫たちは、お腹が空いているのか、待ちきれない様子でそわそわと体を動かしていたのだそう。3匹は、保護されて初期医療を受けた後で、体調がよくなって活発になってきたところだったのだとか。

3匹並んで一緒にごはん待ちをしている姿はとても微笑ましいです。育ち盛りで元気いっぱいなので、ごはんの時間を楽しみにしているようです。

待ちきれずに、投稿主さんの足に向かってジャンプ！

子猫たちは、期待に瞳をキラキラと輝かせているようだったとのこと。すると、3匹のうち1匹が、待ちきれなくなったのか、投稿主さんの足にジャンプして飛びついてきたのだそう。

子猫の爪は細いので、足をよじ登られると爪が刺さってしまって痛いのだとか。それでも、元気いっぱいに甘えてくる子猫たちの姿に、保護主さんはキュンキュンしているとのことでした。

ごはんが欲しいとアピールをする3匹の子猫の姿はInstagramで12.6万回以上も再生され、「天使ですね、可愛い」「天才的に可愛い」「可愛い～お腹すいたよ～」「可愛いですね、大変そうですね、でも可愛いから癒されますね」「これはやんちゃですね。ご飯くださいアピールが凄いけどお腹を壊しちゃうと大変だからねぇ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「幸せの しっぽ」さまには、保護活動をしている投稿主さんの所に来た、たくさんの保護猫たちの姿が投稿されています。保護猫たちが保護されてからずっとのおうちに行くまでの様子を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「幸せの しっぽ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。