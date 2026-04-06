アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、身長１７４センチと小柄でも攻守に野球センスが光る亜大・山里宝内野手（４年＝神戸国際大付）にスポットを当てる。新チームでは主将。大学ラストイヤーの春に自分の全てをぶつける。

昨秋ドラフトで１１人が支配下指名を受けるなど、ハイレベルで知られる東都リーグ。今年、野手で注目されているひとりが山里だ。

スカウトの共通認識は「守りが上手で、体の割に打撃に力がある」。二塁手として全試合に出場した昨年は、２６試合連続無失策。打者としては昨秋、３本塁打を放った。

一方で、昨秋の打率は１割４分と低迷。「詰まったり泳いだりした時にでも、ヒットになる確率を上げたい」と考え、冬は軸を右足でなく右肩に置く意識を体にたたき込んだ。その結果、オープン戦では５安打を記録した試合もあった。

近年、亜大で主将を務めた内野手では矢野雅哉（２０年広島６位）、田中幹也（２２年中日６位）がプロに進んだ。２人とも小柄だったが、矢野には「肩」、田中には「足」という強力な武器があった。この春、ショートを守る山里は「打球の予測には自信があります。守備も打撃も野球ＩＱで勝負したい」と言葉に力を込めた。

東都リーグは７日に開幕。亜大は、史上初の７連覇を狙う青学大とオープニングゲームで対戦する。ドラフト１位候補に挙がる鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）を攻略できるのか。亜大をけん引しながらプロ入りを目指す山里は、いきなり重要な局面を迎える。（浜木 俊介）

◆山里 宝（やまさと・たから）２００４年１０月２３日、兵庫県生まれ。２１歳。神戸国際大付では２１年春夏の甲子園に出場し、夏は８強入り。亜大では１年春にリーグ戦デビュー。通算５７試合で１７４打数４２安打、打率２割４分１厘。５本塁打。３年春に二塁手のベストナイン。１７４センチ、７８キロ。右投右打。