◆米大リーグ ナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ドジャースは５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちし、３連勝で貯金を今季最大の「５」とした。佐々木朗希投手は５回９０球を投げて、５安打２本塁打、３四球、日米通じて自己ワースト６失点の内容で、今季初勝利はお預けとなった。直球の最速は９８・７マイル（約１５８・８キロ）だった。

佐々木は１点ビハインドの４回には２死二塁からルイーズの一塁への打球がベースに直撃する不運なタイムリーを許すと、さらに２死一、二塁で迎えた１番ウッドには８５・３マイルの真ん中スプリットを完璧に捉えられ、豪快な左中間３ランを被弾した。これには「投げたところがシンプルに甘かった。カウント的にフォークの選択は間違ってない。ただ、ランナーをためたくなかった。早めに勝負したかったっていうところが、焦りはあって早めに勝負に行った結果、甘くいってしまった」と反省を込めた。

悪天候で開始が２時間９分遅れる難しいコンディションとなったが、「去年もあったので、そういった意味では、特にあたふたすることなく、自分のペースで準備できた。そこらへんは、不安なくのぞめた」と動じることは無かったという。自己ワースト６失点降板となったが、味方は逆転勝利を収め、「試合で勝ったってことはチームにとって素晴らしいことなので、自分ができることはイニングを投げることと、失点を少なく、チームに勝つチャンスを与え続けるっていうか、そういうことだと思うので、自分の仕事をしっかりして、チームは調子いいと思うので、そこは頼りながら、自分のできることをやっていきたい」と前を向いた。