◆米大リーグ ジャイアンツ２―５メッツ（５日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

メッツの千賀滉大投手が５日（日本時間６日）、敵地でのジャイアンツ戦で今季２度目の先発。６回途中２失点で降板し、今季初勝利はならなかった。

ＷＢＣ米国代表に選出されたジ軍左腕ウェブとの投げ合い。初回先頭のアダメスに対し、ＡＢＳで判定が覆る見逃し三振で発進し、初回を無失点で立ち上がった。２回に３連打で先取点をもらうと、２回は３者連続三振、３回先頭のベーダーまで５者連続奪三振をマークした。４回に初めて先頭打者を出したが、併殺などで切り抜けた。

５回まで無失点で今季初勝利の権利を得たが、６回、１死一塁からノーマークの盗塁を許した。なお２死二塁で落ちきらないフォークをチャプマンに左翼線へ二塁打を打たれて同点。続くディバースにも中前に落ちる適時打を許し、１―２と逆転され、５回２／３で降板した。５安打２失点２四球７奪三振。８８球を投げて５５球がストライクだった。

「本当に、健康的に投げられたのがまずとりあえず一番かなと思います。今日は少し（投球動作で）変な部分もありましたけど、その中でもゲームを作れるぐらいのものは出たんじゃないかな。（フォークは）めちゃくちゃ悪くもないけど、良くもないかなという感じだった」と千賀は試合を振り返った。

千賀は先月３１日の敵地カージナルス戦で今季初先発。６回４安打２失点９奪三振とクオリティースタートをマークしたが、打線が無得点に終わり、黒星を喫していた。

この日は８回に集中打で４点を挙げて逆転勝ち。千賀に黒星はつかなかった。先発ローテが２巡し、チーム防御率２・５３はメジャー上位。自身も防御率３・０９とし「健康にみんなが回っていければ非常に安定したチームだと思いますし。僕も健康に回って、みんなに後れを取らないように、しっかり毎回毎回いい登板ができればいいかなと思います」。この２年は負傷に苦しんだ千賀は「健康」というワードを繰り返し、長いシーズンを見据えていた。