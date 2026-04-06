◆米大リーグ ナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ドジャースは５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちし、３連勝で貯金を今季最大の「５」とした。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回９０球を投げたが、日米通じて自己ワーストの６失点だったが、味方打線の逆転劇もあり、負けはつかず。試合後、取材に応じたロバーツ監督は「５回まで投げたのは大きかったと思う。もちろん、スコアだけを見る人もいるだろうけど、全体として見れば、いいピッチングだったと思う」と評価した。

佐々木は、１点リードの３回２死一塁で迎えたガルシアに逆転弾を被弾した。９７マイル（約１５６キロ）の高め直球を完璧に捉えられると、中堅右へ運ばれた。直前の攻撃で大谷翔平投手の先制ソロで援護をもらっていたが、すぐさま逆転を許し、マウンド上ではぼう然とした表情を浮かべた。

１点ビハインドの４回に一挙４点を失った。２死二塁からルイーズの一塁への打球がベースに直撃する不運なタイムリーを許すと、さらに２死一、二塁で迎えた１番ウッドには８５・３マイルの真ん中スプリットを完璧に捉えられ、豪快な左中間３ランを被弾した。

佐々木は５回９０球を投げて、５安打２本塁打、３四球、日米通じて自己ワースト６失点の内容で、今季初勝利はお預けとなった。直球の最速は９８・７マイル（約１５８・８キロ）。指揮官は「あの打球がベースに当たらなければ、その回は終わっていたし、彼にとって違う結果になっていたかもしれない。あのウッドへの球が高めに行ったのは、取り戻したいところだけどね」と振り返った。