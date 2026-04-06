防衛省は、９％にとどまる女性自衛官の比率を２０３５年度までに１３％以上へ引き上げる目標を決めた。

北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の平均並みを目指す。ワーク・ライフ・バランスの推進や子育て支援の強化により、女性が働きやすい職場環境作りにも取り組む。

防衛省によると、２４年度末の女性自衛官は２万４６人で、全自衛官の９・１％だった。１０年前（１４年度末）の５・７％から３・４ポイント増えたが、先進諸国に比べると依然として低水準だ。ＮＡＴＯに加盟する２６か国の２４年の平均は１３・９％だった。

目標達成に向け、防衛省は自衛官の給与や生活環境の改善を進めていることを周知する。中途採用を拡大し、一度退職した女性自衛官が復帰できる機会も増やす。

女性自衛官の割合を増やす背景には、災害派遣時の避難所での被災者支援など、女性の視点を生かした活動が欠かせなくなっているという事情がある。自衛官のなり手不足も要因の一つだ。２４年度末の定員（２４万７１５４人）に対する実員の割合を示す充足率は８９・１％と１９９９年度以来２５年ぶりに９割を下回った。防衛省は女性の積極登用を掲げることで、志願者増につなげたい考えだ。

自衛隊では、９３年から戦闘部隊などへの女性の配置を始め、護衛艦や戦闘機、潜水艦などに順次拡大してきた。昨年７月には、「母性保護」の観点から長年続いてきた陸自の化学部隊への配置制限が装備の安全性の向上を理由に撤廃され、陸海空３自衛隊のどの部隊にも女性を配置できるようになった。配置の開放に加え、緊急登庁する隊員向けに駐屯地や基地で子どもを預かる体制を作るなど子育て支援策も拡充している。

防衛省幹部は「革新的な組織を作るためにも、女性の採用拡大を含む人材の多様化は重要だ」と述べた。