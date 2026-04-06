ドジャース逆転勝ちで2敗目は回避も

【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）

ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に先発。5回90球を投げ、5奪三振3四球、5安打6失点で勝ち負けは付かなかった。大量リードを許してしまったが、デーブ・ロバーツ監督は「私個人の意見を言えば、全体的にまずまずの登板だったと思う」と一定の評価を下した。

今季初勝利を目指す佐々木は、2回まで無失点。「相手が比較的早打ちだったので、打ち損じもありながら球数少なく最初の方はアウトを取れた」。3回には大谷翔平投手のソロで援護をもらったが、その裏に3番ガルシアJr.に逆転2ランを被弾。高めフォーシームを右中間へ完璧に運ばれた。

4回には2死二塁からルイーズの打球が一塁ベースに当たって跳ね、一塁手フリーマンを越えて外野へ。不運な3失点目となった続くテナにも左前打を許すと、2死一、二塁からウッドに甘く入ったスプリットを左中間へ運ばれた。フォーシームとカットボールで追い込んだが、最後に甘く入った。

「高めの球は巻き戻すことができればもちろんいいが、全体的にナイスジョブだったと思う」

ロバーツ監督は「スコアを見て（文句を）言う人もいるかもしれないけど、あの打球がベースに当たっていなかったら（結果は）違う登板になっていたかもしれない。私個人の意見を言えば、全体的にまずまずの登板だったと思う」と話した。

5回は3者凡退に抑え、この時点で球数は90球。6回のマウンドには上がらず降板となった。指揮官は「ロウキが5回も投げられたことは大きかった」「あの回（4回）まではとても効率的に投げていた。スコアカードほど悪い投球ではなかった」と評価した。（Full-Count編集部）