テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、ドジャースが５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちしたことを速報した。

「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手は２試合ぶりの本塁打となる２号ソロを放つと、８回には勝ち越しの左犠飛を放った。先発した佐々木朗希投手は５回９０球を投げ、日米通じて自己ワーストの６失点だったが、味方打線の逆転劇もあり、負けはつかなかった。

コメンテーターを務める俳優の石原良純は「朝起きてね、大谷さん、どうなってるかな？と…おぉ打ってる、打ってるってこれが楽しみだからね」と歓喜した。

一方で６失点の佐々木を「朗希さん打たれたね」と振り返り、司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「フォアボールがね３つなんですって。フォアボールがねオープン戦からちょっと」と応じると、石原は「そうするとリズムが悪くなってきて…自滅しちゃうから」とうなずいた。これに羽鳥慎一アナは「打たれちゃうのは…その調子もあるから、いつか打たれちゃうんですけど、フォアボールはちょっと心配だな」と指摘していた。