低カロリーなだけではNG！ハリとツヤが増す『置き換え術」とは？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

低カロリーなだけではNG！ハリとツヤが増す『置き換え術』

いくつになっても若々しくて素敵だなと感じるのはどんな人ですか。顔やスタイルのよさだけではなく、髪や肌、指先まで美しい人ではないでしょうか。

きれいになりたいという気持ちから、無茶なダイエットをしている人も多いかもしれません。でも、体重だけにとらわれて極端に食事の量を減らし、低カロリーの食材ばかり食べていたら栄養不足になります。すると必要なところに栄養素が行き渡らず、たとえ若くても肌や髪にうるおいやツヤがなく、爪には縦線が入るなど、ダイエットをした結果「やせたのに、なんだか老けた……」なんていう状態に。

そんなときは、ぜひカロリーよりも「栄養素」と「食物繊維」を重視してみてください。例えばこんにゃくやきのこ類は食物繊維が豊富で低カロリーなダイエットの定番食材です。ただ、こればかり食べてると栄養不足になり、髪や肌のハリツヤが失われてしまいます。そこで積極的に食べたいのが、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方を含み、かつそれ以外の栄養素もたっぷり含むモロヘイヤ、ブロッコリー、かぼちゃ、納豆です。「緑黄色野菜」と「たんぱく質」食材でありながら、2つの食物繊維を含むので、髪や肌も健康的で美しくなり、脂肪を燃焼しやすい体になります。もちろんこんにゃくやきのこ類も優秀な食材なので、組み合わせて食べるのもおすすめです。

ヘルシーなものだけ食べていても美容には効果なし

低カロリーかつ食物繊維が豊富な食材はダイエットの強い味方。でもそればかりを食べていると体重は落ちても栄養不足になり、老けて見える原因になります。

水溶性食物繊維が豊富：こんにゃく海藻類

糖質や脂質の吸収を抑える。

不溶性食物繊維が豊富：きのこ類

歯応えがあり満腹感を得やすい。便通も促進。

栄養価も高くなり、体も心も満足度アップ

両方の植物繊維が豊富でたんぱく質も緑黄色野菜もとれるものと組み合わせたり置き換えを！

緑黄色野菜

たんぱく質

モロヘイヤ ブロッコリー かぼちゃ納豆

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子