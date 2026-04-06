7歳前後から姿勢が悪くなる！子どもを運動器機能不全にさせない体幹トレーニングとは！？【体幹の話】

7歳前後から姿勢が悪くなる！子どもを運動器機能不全にさせない体幹トレーニングとは

まずはこれ！ドローインを徹底マスター

ドローインとは呼吸をしながらお腹を凹ませるエクササイズです。すべての体幹トレーニングの基本になるので、正しいやり方を覚えましょう。

①まっすぐ立ち大きく息を吸う

②口から細く息を吐きながら、おへそを中心にお腹を凹ませていく

ポイントは横腹が硬くなっていればOK。

その状態であれば、前と後ろの筋肉まで固めることができています。

認定ＮＰＯ法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会では、

①片脚立ちをふらつかずに５秒以上できない、

②かかとを地面につけたまましゃがみ込みができない、

③腕が垂直に上がらない、

④膝を伸ばしたまま体を前にかがめて手の指が床につかない、

の４項目のうち、ひとつでも当てはまれば子どもロコモの疑いがあるとしています。

平成22～25年に行われた調査では、約40％の子どもが何らかの運動器機能不全がみられました。

子どもたちは、「極端な運動不足」と、「同じスポーツで特定の筋肉や関節ばかり酷使している」の二極化が進み、どちらも子どもロコモの要因に。７歳前後から姿勢が悪くなり、大きなけがが増えています。

休みの日は、家族みんなで姿勢や柔軟性のチェックをしてみましょう。体幹力や柔軟性は、子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで、誰でも何歳からでも伸ばせます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体幹の話』著者：木場克己