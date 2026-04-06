7歳前後から姿勢が悪くなる！子どもを運動器機能不全にさせない体幹トレーニングとは！？【体幹の話】
7歳前後から姿勢が悪くなる！子どもを運動器機能不全にさせない体幹トレーニングとは
まずはこれ！ドローインを徹底マスター
ドローインとは呼吸をしながらお腹を凹ませるエクササイズです。すべての体幹トレーニングの基本になるので、正しいやり方を覚えましょう。①まっすぐ立ち大きく息を吸う
②口から細く息を吐きながら、おへそを中心にお腹を凹ませていく
ポイントは横腹が硬くなっていればOK。
その状態であれば、前と後ろの筋肉まで固めることができています。
認定ＮＰＯ法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会では、
①片脚立ちをふらつかずに５秒以上できない、
②かかとを地面につけたまましゃがみ込みができない、
③腕が垂直に上がらない、
④膝を伸ばしたまま体を前にかがめて手の指が床につかない、
の４項目のうち、ひとつでも当てはまれば子どもロコモの疑いがあるとしています。
平成22～25年に行われた調査では、約40％の子どもが何らかの運動器機能不全がみられました。
子どもたちは、「極端な運動不足」と、「同じスポーツで特定の筋肉や関節ばかり酷使している」の二極化が進み、どちらも子どもロコモの要因に。７歳前後から姿勢が悪くなり、大きなけがが増えています。
休みの日は、家族みんなで姿勢や柔軟性のチェックをしてみましょう。体幹力や柔軟性は、子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで、誰でも何歳からでも伸ばせます。
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体幹の話』著者：木場克己