グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニ＆ニーハイストッキングのメイドコス姿を披露した。

「今日は撮影会の日！楽しかった！会いに来てくれてありがと〜新年度もよろしくね」とつづり、超ミニスカ＆ニーハイストッキングのメイドコスプレ姿のショットをアップした。

ハッシュタグで「高身長女子」「レースクイーン」「美脚トレーニング」「rq」「ニーハイ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃ可愛すぎる」「スタイル抜群、毎日素敵なみゆきさんですね」「コスお似合いで可愛い」「めっちゃかわいい」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。