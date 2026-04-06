防衛省・自衛隊は、陸上自衛隊に無人機（ドローン）などの無人アセットの活用を推進する部署を月内にも創設する方針を固めた。

ロシアによるウクライナ侵略や米国・イスラエルとイランとの戦闘などを踏まえた「新しい戦い方」に備え、装備の無人化や省人化を促す。

複数の政府関係者が明らかにした。陸自に設ける部署は、十数人規模を想定している。無人機を主体とする「無人化部隊」と、ＡＩ（人工知能）などを活用して作業の自動化を進める「省人化部隊」を創設する方針で、作戦の構想や必要な装備体系の研究を担う。

現在の無人アセットは航空機が主体だが、陸自は将来的に無人で動く車両と有人の戦車・装甲車が連携して戦闘に当たる作戦も可能にしたい考えだ。

無人化・省人化には、深刻化する自衛隊のなり手不足に対処する狙いもある。自衛隊の実数を定員（２４万７１５４人）で割った充足率は８９・１％（２０２４年度末）にとどまる。防衛省幹部は「貴重な隊員を守るためにも、有人装備と無人装備のベストミックスを目指していく」と強調する。

防衛省・自衛隊は、長距離攻撃が可能な無人機を導入する方向で検討に入るなど、無人機の利用拡大に注力している。