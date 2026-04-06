東京証券取引所は６日、Ｏｌｙｍｐｉｃグループ<8289.T>の株式売買を同日午前８時２０分から停止すると発表した。理由は「経営統合に関する報道の真偽などの確認のため」。



日本経済新聞電子版は４日、「『ドン・キホーテ』運営のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）が大手スーパーのＯｌｙｍｐｉｃグループを買収することが４日、わかった」と報じた。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532.T>は７月をメドに株式交換方式でオリンピックを完全子会社化すると伝えている。



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出所：MINKABU PRESS