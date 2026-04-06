映画『スーパーマリオギャラクシー』IMAX、4DXなど特別フォーマットで上映決定！
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、通常版上映に加え、IMAX、そしてプレミアムフォーマットではMX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinema等の特別フォーマットで全国上映されることが決まった（一部劇場を除く）。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』IMAX限定入場者プレゼントは2種！
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛ける。
マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。
IMAX限定の入場者プレゼントとして、5月1〜7日にはマリオ A3ポスター、5月8〜14日にはヨッシー A3ポスターが配布されることも決まった（先着数量限定）。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日より全国公開。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』IMAX限定入場者プレゼントは2種！
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛ける。
IMAX限定の入場者プレゼントとして、5月1〜7日にはマリオ A3ポスター、5月8〜14日にはヨッシー A3ポスターが配布されることも決まった（先着数量限定）。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日より全国公開。