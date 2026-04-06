『テレビ×ミセス』今夜レギュラー初回！ 「この番組でしか見ることのできない僕らが詰まっています」
今夜4月6日20時55分からMrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）のレギュラー放送がスタート。Mrs. GREEN APPLEから意気込みコメントが到着した。
【写真】大森元貴「とてもやりがいを感じる」 『テレビ×ミセス』ビジュアル
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。
記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストは、郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、昨年末の『NHK紅白歌合戦』での共演の様子も話題になった、郷ひろみとミセスのコラボが実現。全世代が歌って踊れる名曲「GOLDFINGER’99」を歌唱する。
また、「テレビが大好き」というミセスが、これぞテレビ！な王道企画に挑戦。“ジャージ＆ヘルメット姿”で気合十分なミセス。前回の特番でのミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットの2人と繰り広げる熱いコラボも。
初回放送を前に、大森元貴は「過去に2回特番をやらせていただきましたが、まさかレギュラー放送になるとは思ってもみなかったので、ドキドキもあり、ワクワクもあり、ソワソワした気持ちもあり…不思議な心境です」とコメント。
「『テレビ×ミセス』という番組タイトル通り、この番組でしか見ることのできない僕らの色々な一面が詰まっています。テレビならではの難しい挑戦もありましたが、身をもって経験できて、とてもやりがいを感じました。初回ゲストの郷ひろみさんとの『GOLDFINGER’99』での熱いセッションもお楽しみください。今の時代も過去も、脈々とテレビの良さが詰まった番組になっていると思いますので、ぜひご覧ください！」と言葉を寄せた。
若井滉斗は「念願のレギュラーということで、どんな新しい一面をお見せできるのか、僕たち自身もすごく楽しみにしています。収録では頑張った場面がたくさんあって、まさに“ザ・テレビ”という内容になっていると思います。メンバーからは「バラエティの適応力があがっている」なんて言われます（笑）。楽器を弾く姿とはまた違う僕らを楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメント。
「郷ひろみさんとは、ほぼぶっつけ本番のセッションにもかかわらず、ものすごいエナジーが生まれていて、『これがレジェンドのパワーだ』という感動があって、やっぱり音楽は最高だと改めて感じました」と収録の感想を述べた。
藤澤涼架は「冠番組、そしてレギュラー放送は僕にとっての夢だったので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。テレビが大好きなので、テレビでしかできないことに挑戦できるのが幸せです」と喜びの声を。
「郷ひろみさんとのコラボでは、キラキラのエネルギーに圧倒されて、僕は子犬のようになってしまいました（笑）。レジェンドのパワーを間近で吸収してすごく勉強になりました。一生懸命、全力で楽しんでいる姿をぜひ見ていただきたいです！」としている。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて4月6日20時55分放送。
【写真】大森元貴「とてもやりがいを感じる」 『テレビ×ミセス』ビジュアル
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。
また、「テレビが大好き」というミセスが、これぞテレビ！な王道企画に挑戦。“ジャージ＆ヘルメット姿”で気合十分なミセス。前回の特番でのミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットの2人と繰り広げる熱いコラボも。
初回放送を前に、大森元貴は「過去に2回特番をやらせていただきましたが、まさかレギュラー放送になるとは思ってもみなかったので、ドキドキもあり、ワクワクもあり、ソワソワした気持ちもあり…不思議な心境です」とコメント。
「『テレビ×ミセス』という番組タイトル通り、この番組でしか見ることのできない僕らの色々な一面が詰まっています。テレビならではの難しい挑戦もありましたが、身をもって経験できて、とてもやりがいを感じました。初回ゲストの郷ひろみさんとの『GOLDFINGER’99』での熱いセッションもお楽しみください。今の時代も過去も、脈々とテレビの良さが詰まった番組になっていると思いますので、ぜひご覧ください！」と言葉を寄せた。
若井滉斗は「念願のレギュラーということで、どんな新しい一面をお見せできるのか、僕たち自身もすごく楽しみにしています。収録では頑張った場面がたくさんあって、まさに“ザ・テレビ”という内容になっていると思います。メンバーからは「バラエティの適応力があがっている」なんて言われます（笑）。楽器を弾く姿とはまた違う僕らを楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメント。
「郷ひろみさんとは、ほぼぶっつけ本番のセッションにもかかわらず、ものすごいエナジーが生まれていて、『これがレジェンドのパワーだ』という感動があって、やっぱり音楽は最高だと改めて感じました」と収録の感想を述べた。
藤澤涼架は「冠番組、そしてレギュラー放送は僕にとっての夢だったので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。テレビが大好きなので、テレビでしかできないことに挑戦できるのが幸せです」と喜びの声を。
「郷ひろみさんとのコラボでは、キラキラのエネルギーに圧倒されて、僕は子犬のようになってしまいました（笑）。レジェンドのパワーを間近で吸収してすごく勉強になりました。一生懸命、全力で楽しんでいる姿をぜひ見ていただきたいです！」としている。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて4月6日20時55分放送。