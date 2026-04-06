◆米大リーグ ナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ドジャースは５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちし、３連勝で貯金を今季最大の「５」とした。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）は２試合ぶりの本塁打となる２号ソロを放つと、８回には勝ち越しの左犠飛を放った。試合後、取材に応じたロバーツ監督は、大谷の豪快な一発について「今年の中でも最高クラスのスイングの一つだね。最後の犠牲フライでの１点にしても、エドウィンに余裕を与えたよね」と絶賛した。

１打席目で元巨人の先発左腕・グリフィンに空振り三振を喫していた大谷が、３回１死で先取点となる２号ソロ。２戦ぶりのアーチは中堅に飛距離４３８フィート（約１３４メートル）の特大弾だった。大谷は日本人２位タイとなる４０試合連続出塁もなった。これについても指揮官は「重要だよ。当然、翔平に対してはかなり慎重に投げてくると思うし、与えられる四球はしっかり受け入れる姿勢も必要だね。だからヒットであろうと四球であろうと、出塁すること自体が重要なんだよ」と高く評価した。