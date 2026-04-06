ホワイトソックスに3連敗し、チームとして4連敗となったブルージェイズ。ロッキーズ、ホワイトソックスという昨季の低迷チームに1勝5敗と負け越し、しかもアレハンドロ・カーク捕手、コディ・ポンセ投手といった主力が故障離脱する厳しい状態だ。そんな中で、6日（日本時間7日）から、去年のワールドシリーズで死闘を演じたドジャースとの3連戦に臨む。

ホワイトソックスに敗れた5日（同6日）の試合後、次のシリーズについて問われたシュナイダー監督は、「日程は分かっていたけど、だからといってそこに向けて他を軽視するようなことはなかったし、実際そういうことはしていない。ただ、このシリーズでは単純にいいプレーができなかったというだけだ」とドジャース戦が後に控えていることで目の前のゲームに集中できなかったという見方は否定した。

その上で、「もちろんいろいろな記憶はよみがえると思う。ついこの前対戦したような感覚もあるし、相手が本当にいいチームだということも分かっている。打線にはスター選手がずらりと並んでいるし、投手陣も素晴らしい。メディア的にも面白い話題はたくさんあるだろうし、記事もいろいろ書けるだろう。自分はこの後の数日間の取材対応を考えながら、今夜は少しでも寝ようと思うよ（笑）」とドジャースとの楽しみな“再戦”への想いを巡らせた。

今回のシリーズでのブルージェイズはシャーザー、ゴーズマン、シーズという3人のベテラン右腕が先発予定。そこでいい戦いをするために、指揮官は「まずはこの遠征の内容をしっかり切り替えないといけない。自分たちの野球ができていなかったから。トロントに戻るフライトの中で気持ちをリセットして、ホームでいい雰囲気とファンの後押しを受けて、もう一度勢いを取り戻したい」と気分一新を誓っていた。（シカゴ・杉浦大介通信員）