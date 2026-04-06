◇ナ・リーグ ドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日 ワシントン）

ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、逆転勝ちで3連勝を飾った。先発の佐々木朗希投手（24）は5回5安打で自己ワーストとなる6失点で降板。打線が逆転したため、敗戦投手とはならなかったが、次回登板以降に課題を残す内容となった。

降雨の影響で当初の試合開始時間から約2時間9分遅れの現地時間午後3時44分のプレーボール。佐々木にとっては難しい調整を強いられての登板となった。初回は先頭のウッドを1球で三ゴロに打ち取ると、続くヌネスには二塁後方にポトリと落ちる安打で出塁を許したが、ガルシア、ライルをともにカットボールで左飛、一ゴロに抑えた。

大谷の先制ソロで援護をもらった直後の3回だった。2死一塁、ガルシアにカウント1―1から投じた3球目の96.5マイル（約155.3マイル）直球を中堅右に運ばれる逆転2ランを許した。4回には2死二塁から適時内野安打で3点目を失うと、2死一、二塁からウッドに真ん中に入ったスプリットを中越えへと運ばれる痛恨の3ランを浴びた。

打順の一回り目は無難に抑えたが、2巡目から捕まった。「1巡目にスライダー系が多かったので。後半、まっすぐとフォークに切り替えられなかったので、2巡目に手詰まりだったのかな。1巡目にスライダー系で早め、早めに打ち取ったり、そういう打席が多かったので、その分後半、真っすぐとフォークを中心に見せられなかった分、2巡目にちょっと手詰まりになったのかなっていうふうに思います」と振り返った。

3、4回はいずれも四球を出し、本塁打で失点。直球の最速は98.7マイル（約158.8キロ）だった。「しっかり試合で勝ったということはチームにとって大事なので、自分にできることは、イニングを投げることと失点を少なく、チームに勝つチャンスを与え続ける。そういうことだと思うので、自分の仕事をしっかりして、チームは調子いいと思って、そこは頼りながら、自分のできることをやっていきたいなと思います」と次回登板への思いを口にした。