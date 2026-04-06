「out of the woods」の意味は？まずは直訳してみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

まずは、直訳してみよう！

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「困難を乗り越えた」でした！

「out of the woods」は「困難を乗り越えた」という意味のフレーズ。

語源は、「森から出る」という直訳的な意味から来ています。

つまり、このイディオムは、困難や危険な状況から脱出したことを表していますよ。

「After a long illness, he’s finally out of the woods.」

（長い病気の後、彼はついに困難を脱した）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。