「out of the woods」の意味は？まずは直訳してみよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「out of the woods」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
まずは、直訳してみよう！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「困難を乗り越えた」でした！
「out of the woods」は「困難を乗り越えた」という意味のフレーズ。
語源は、「森から出る」という直訳的な意味から来ています。
つまり、このイディオムは、困難や危険な状況から脱出したことを表していますよ。
「After a long illness, he’s finally out of the woods.」
（長い病気の後、彼はついに困難を脱した）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部