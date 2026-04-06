◆米大リーグ ナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、敵地・ナショナルズ戦で先発し、５回９０球を投げて、５安打２本塁打、３四球、日米通じて自己ワースト６失点の内容で、今季初勝利はお預けとなった。直球の最速は９８・７マイル（約１５８・８キロ）。試合後、取材に応じた右腕は「１巡目にそのスライダー系で、早めに打ち取れたり、スライダー系が多かったので、その分、後半に真っすぐとフォークを中心に決めれなかった分、そこで２巡目にちょっと手詰まりになったのかなと思います」と振り返った。

朗希は悪天候で開始が２時間９分遅れる難しいコンディションの中、初回は先頭のウッドを初球の直球で三ゴロに打ち取った。２番のヌネスは内角直球で詰まらせたが内外野の間にポトリと落ちる安打。１死一塁からガルシアを左飛、ライルを一ゴロに打ち取って無失点の好発進を切った。２回は２死から四球で走者を許したが、後続を中飛に打ち取った。

１点リードの３回２死一塁で迎えたガルシアに逆転弾を被弾した。９７マイル（約１５６キロ）の高め直球を完璧に捉えられると、中堅右へ運ばれた。直前の攻撃で大谷翔平投手の先制ソロで援護をもらっていたが、すぐさま逆転を許し、マウンド上ではぼう然とした表情を浮かべた。

１点ビハインドの４回に一挙４点を失った。２死二塁からルイーズの一塁への打球がベースに直撃する不運なタイムリーを許すと、さらに２死一、二塁で迎えた１番ウッドには８５・３マイルの真ん中スプリットを完璧に捉えられ、豪快な左中間３ランを被弾した。

オープン戦では防御率１５・５８、４登板８回３分の２で１７四死球と制球力に課題を残して開幕戦を迎えた朗希。今季初登板だった３月３０日（同３１日）には敗戦投手になったものの５回途中４安打１失点、２四球と最低限はゲームメイク。すでにドジャースの先発ローテに入っている山本、シーハン、グラスノー、大谷は白星を挙げているだけに、今季初勝利をつかみ取りたいところだった。

強力な味方打線は５点を追う６回にはラッシングが２ランを放って３点差。３点を追う８回にはフリーマン、パヘスの連打などで無死満塁のチャンスを作ると、エスピナルの２点適時打、代打・タッカーの一ゴロで追いつき、大谷の左犠飛で一気に勝ち越して逆転した。味方の逆転勝利について佐々木は「試合で勝ったってことはチームにとって素晴らしいことなので、自分ができることはイニングを投げることと、失点を少なく、チームに勝つチャンスを与え続けるっていうか、そういうことだと思うので、自分の仕事をしっかりして、チームは調子いいと思うので、そこは頼りながら、自分のできることをやっていきたい」と安堵（あんど）の表情を浮かべ、前を向いた。