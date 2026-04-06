人気レースクイーンの央川かこ（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ブラック・コス姿を披露した。

「SUPER FORMULA Rd.2 VANTELIN TEAM TOM'Sは36号車が14位、37号車がリタイアと悔しい結果となってしまいましたが、まだまだ開幕戦なので今後のポイント獲得に期待して次戦のオートポリスも応援よろしくお願いします」とつづり、ブラック・コス姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「最高に美しいです そして、格好良いです」「綺麗」「可愛いすぎる」「相変わらず美しい」「ステキ」「素晴らしい太もも」「もうかこしか勝たん」「カッコいい」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。