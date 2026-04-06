◇ナ・リーグ ドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日 ワシントン）

ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、最大5点差をひっくり返す8−6の逆転勝ち。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場し、2試合ぶりとなる今季2号と決勝の犠飛を含む4打数2安打2打点。先発登板した佐々木朗希投手（24）は5回90球を投げ5安打6失点で勝敗はつかず、今季初勝利とはならなかった。

ナショナルズの先発は元巨人のグリフィン。第1打席で空振り三振に倒れた大谷だが、0−0で迎えた3回1死無走者の第2打席、先端がくり抜かれた「くり抜きバット」で2試合ぶりの先制2号ソロを放った。バックスクリーン右に運ぶ豪快弾で先発の佐々木を援護した。

だが、佐々木は直後に2点本塁打を浴びて逆転を許して、5回6失点で降板。8回、3安打と2四球などで3点差を追いついたド軍。なおも1死一、三塁で第5打席を迎えた大谷は、4番手右腕・ビーターが投じた初球を左翼深くまで飛ばした。余裕をもって三走が生還し、勝ち越しとなる犠飛で佐々木の負けを消した。

ネットで「大谷さすが！」「朗希救われたねｗ」「負け消してくれてありがとう」「よく逆転したな」「朗希は負けが消えてラッキーだったね」「早朝から大谷の本塁打が見れて幸せ」などの声があがった。