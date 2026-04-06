杉浦悠太は米下部で53位 ダボスタートも後半4バーディで巻き返し
＜レコム・サンコーストクラシック 最終日◇5日◇レイクウッド・ナショナルGC コマンダーC（フロリダ州）◇7133ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーは最終ラウンドが終了した。
〈写真〉石川遼のスイングが原点回帰している！
日本勢で唯一、決勝ラウンドに残った杉浦悠太は、5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「69」と伸ばし、トータル8アンダー・53位タイで4日間を終えた。スタートの10番でダブルボギーを叩きながら、14番で初バーディを奪うと、後半も4つ伸ばして盛り返した。なお石川遼は今季2度目の予選落ちを喫し、大西魁斗は1ラウンドのみで棄権していた。トータル22アンダーのジェレミー・ガンドン（フランス）が優勝。賞金18万ドル（約2870万円）を手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子下部 最終成績
最新！ 米下部ポイントランキング
石川遼の2026年クラブセッティング 1Wは最新、5Iは未発表モデル
久常涼は？ マスターズ前哨戦 最終成績
＜スコア速報中＞米女子は高額賞金大会 リーダーボード
〈写真〉石川遼のスイングが原点回帰している！
日本勢で唯一、決勝ラウンドに残った杉浦悠太は、5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「69」と伸ばし、トータル8アンダー・53位タイで4日間を終えた。スタートの10番でダブルボギーを叩きながら、14番で初バーディを奪うと、後半も4つ伸ばして盛り返した。なお石川遼は今季2度目の予選落ちを喫し、大西魁斗は1ラウンドのみで棄権していた。トータル22アンダーのジェレミー・ガンドン（フランス）が優勝。賞金18万ドル（約2870万円）を手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子下部 最終成績
最新！ 米下部ポイントランキング
石川遼の2026年クラブセッティング 1Wは最新、5Iは未発表モデル
久常涼は？ マスターズ前哨戦 最終成績
＜スコア速報中＞米女子は高額賞金大会 リーダーボード