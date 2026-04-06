東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.67 高値159.81 安値159.43
160.22 ハイブレイク
160.02 抵抗2
159.84 抵抗1
159.64 ピボット
159.46 支持1
159.26 支持2
159.08 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1519 高値1.1549 安値1.1514
1.1576 ハイブレイク
1.1562 抵抗2
1.1541 抵抗1
1.1527 ピボット
1.1506 支持1
1.1492 支持2
1.1471 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3202 高値1.3243 安値1.3189
1.3288 ハイブレイク
1.3265 抵抗2
1.3234 抵抗1
1.3211 ピボット
1.3180 支持1
1.3157 支持2
1.3126 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8003 高値0.8012 安値0.7977
0.8053 ハイブレイク
0.8032 抵抗2
0.8018 抵抗1
0.7997 ピボット
0.7983 支持1
0.7962 支持2
0.7948 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.67 高値159.81 安値159.43
160.22 ハイブレイク
160.02 抵抗2
159.84 抵抗1
159.64 ピボット
159.46 支持1
159.26 支持2
159.08 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1519 高値1.1549 安値1.1514
1.1576 ハイブレイク
1.1562 抵抗2
1.1541 抵抗1
1.1527 ピボット
1.1506 支持1
1.1492 支持2
1.1471 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3202 高値1.3243 安値1.3189
1.3288 ハイブレイク
1.3265 抵抗2
1.3234 抵抗1
1.3211 ピボット
1.3180 支持1
1.3157 支持2
1.3126 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8003 高値0.8012 安値0.7977
0.8053 ハイブレイク
0.8032 抵抗2
0.8018 抵抗1
0.7997 ピボット
0.7983 支持1
0.7962 支持2
0.7948 ローブレイク