東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.67　高値159.81　安値159.43

160.22　ハイブレイク
160.02　抵抗2
159.84　抵抗1
159.64　ピボット
159.46　支持1
159.26　支持2
159.08　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1519　高値1.1549　安値1.1514

1.1576　ハイブレイク
1.1562　抵抗2
1.1541　抵抗1
1.1527　ピボット
1.1506　支持1
1.1492　支持2
1.1471　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3202　高値1.3243　安値1.3189

1.3288　ハイブレイク
1.3265　抵抗2
1.3234　抵抗1
1.3211　ピボット
1.3180　支持1
1.3157　支持2
1.3126　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8003　高値0.8012　安値0.7977

0.8053　ハイブレイク
0.8032　抵抗2
0.8018　抵抗1
0.7997　ピボット
0.7983　支持1
0.7962　支持2
0.7948　ローブレイク