元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さんが、カジュアルコーデの最新ショットを披露した。

６日までに自身のインスタグラムを更新し「新年度だけど特にこれといった変化はありませんが、最近の悩みは毎日何着ようか迷うことです。３月はとにかくゆっくりしてたくさん食べました」と近況報告した。

自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笹崎里菜の日常チャンネル」では、３月３１日にアップした最新回で近況を語った。「【楽屋雑談】年末年始なにしてた？」と題する動画で、「今年の目標を決めたり、年末年始に激太りして困った話をしたりしてます」と内容を紹介。動画では、年末年始に風邪をひいたと明かし「めちゃくちゃ爆食いしちゃって。食欲旺盛で、すっごい食べて。過去最大の体重になっちゃったんですよ」とスタッフに語りかける。今も「戻ってない」そうで「めちゃくちゃデブ期で今やばくて。何してもやせないんですよ」と、止まらぬ“成長期”に恐怖を感じていた。

かぼちゃスープや、大根サラダ、にんじんサラダを作ってむくみを取ったり、腸内環境を整えているそう。「モデルか？みたいな食事を数日やったんですけれどもそんなすぐには変わらないじゃないですか」と悩む。

スタッフから「見た目に全然出てない」と言われると「やばいやばい、今本当にやばいです。でも体重ってただの数字なじゃないですか。ただの数字だから気にしないようにしてます」と言い聞かせた。

スタッフの言う通り、インスタグラムには太ったと思えぬ近影を投稿。スラリとした全身ショットを見せた。