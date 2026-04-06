◆米男子ゴルフツアー テキサス・オープン 最終日（５日、テキサス州ＴＰＣサンアントニオ＝７４３８ヤード、パー７２）

前日未消化の第３ラウンド後、１打差２位で最終ラウンドを出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、４ボギーの７２で回り、通算１３アンダーで８位だった。ツアー初優勝に届かず、２年ぶりのマスターズ（９〜１２日、ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ）出場はならなかった。

１番で３メートルのバーディーパットを沈めてトップに並んだが、７番、９番でボギー。「残念です。今日は雨も降ったりやんだりで、そのへんのジャッジも難しかった。今週は優勝も見える位置でプレーをしていたので。最後の失速がすごく残念」と悔しさの残る一日を振り返った。

２６位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、２ボギーの７０で回り９アンダー２１位だった。いよいよ次戦はマスターズ。５年ぶり２度目の優勝を狙う。

金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は１イーグル、２バーディー、２ボギーの７０で１アンダー６２位で大会を終えた。

６７をマークしたＪ・Ｊ・スポーン（米国）が１７アンダーで逆転優勝。