３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６７銭前後と前日と比べて７銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円８８銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高だった。



米労働省が３日発表した３月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から１７万８０００人増え、失業率は４．３％と前月から０．１ポイント低下した。米労働市場の底堅さが示されたことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退するなか、米長期金利が上昇するとともにドル買いが流入。中東情勢の先行き不透明感からエネルギーを輸入に頼る日本の貿易赤字が拡大するとの見方も引き続き円の重荷となり、ドル円相場は一時１５９円８１銭まで上伸した。ただ、この日は欧米などがグッドフライデー（聖金曜日）の祝日で模様眺めムードが広がりやすいことからドル買いは続かず。片山さつき財務相が３日夜のインターネット番組で「単なる普通の為替相場の投機筋を超えて、石油という御し難いものに引っ張られている」「必要があれば伝統的、非伝統的手法、法的にできることはすべてあり得るということはあっていい」と述べ円安進行を牽制したことも上値の重さにつながったようだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５１９ドル前後と前日と比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS