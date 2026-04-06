開催：2026.4.6

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 2 - 5 [メッツ]

MLBの試合が6日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとメッツが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するメッツの先発投手は千賀滉大で試合は開始した。

2回表、6番 マーク・ビエントス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 SF 0-1 NYM

6回裏、3番 マット・チャプマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 1-1 NYM、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-1 NYM

8回表、5番 ルイス・トーレンス 8球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 SF 2-3 NYM、さらにサードが悪送球でメッツ得点 SF 2-4 NYM、7番 マーカス・セミエン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 SF 2-5 NYM

試合は2対5でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのウアスカル・ブラソバンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのキートン・ウィンで、ここまで0勝1敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

なお、メッツの千賀滉大はこの試合で5.2回を投げ、5安打、2失点、7奪三振、防御率は3.09となっている。

ここまでジャイアンツは3勝7敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方メッツは6勝4敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 11:18:34 更新