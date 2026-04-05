糖尿病で目が悪くなるのはなぜ？「糖尿病網膜症」が引き起こす症状の怖さ【医師解説】

糖尿病の重大な合併症である「糖尿病網膜症」は、場合によっては失明することもあります。そのため、糖尿病患者は定期的な眼科検診が不可欠です。糖尿病網膜症の症状にはどのようなものがあるのでしょうか？「秋野眼科医院」の秋野先生に詳しく教えていただきました。

監修医師：

秋野 邦彦（秋野眼科医院）

東京医科大学卒業。その後、慶應義塾大学医学部眼科学教室、埼玉メディカルセンター、済生会中央病院などで眼科医として経験を積む。2025年1月より、東京都豊島区に位置する「秋野眼科医院」の副院長に就任。日本眼科学会専門医、日本パラスポーツ協会認定医。日本網膜硝子体学会、日本糖尿病眼学会、東京都眼科医会、日本ロービジョン学会、日本盲導犬協会、日本視覚障害者柔道連盟の各会員。

編集部

なぜ、糖尿病患者は眼科検診を受けることが必要なのですか？

秋野先生

糖尿病の三大合併症の1つに、糖尿病網膜症という疾患があります。糖尿病網膜症を放置すると視力が低下するだけでなく、進行すれば失明することもあるため、定期的に眼科検診を受けることが大切です。そのため、できる限り早期発見して、進行を予防することが重要となります。

編集部

糖尿病網膜症について、もう少し詳しく教えてください。

秋野先生

血糖コントロールが悪い状態が長く続くと、細い血管が少しずつダメージを受け、変形したり詰まったりします。それが網膜の血管で起きると、糖尿病網膜症を発症します。

編集部

血管に異常が起こると、どうなるのですか？

秋野先生

網膜の隅々まで酸素や栄養素が行き届かなくなり、網膜が酸欠状態に陥ります。すると網膜は新しい血管を作って、酸素や栄養素を取り込もうとします。しかし、新しい血管は非常に脆く、あちこちで破綻して出血します。そして、出血したところにかさぶたのような膜を張り、これが網膜を引っ張って「網膜剥離」を起こすことがあるのです。

※この記事はメディカルドックにて＜「糖尿病網膜症」の症状＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。