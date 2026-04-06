開催：2026.4.6

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 6 - 8 [ドジャース]

MLBの試合が6日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとドジャースが対戦した。

ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。

3回表、1番 大谷翔平 4球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 WSH 0-1 LAD

3回裏、3番 ルイス・ガルシア 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 2-1 LAD

4回裏、8番 キーバート・ルイーズ 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-1 LAD、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 6-1 LAD

6回表、8番 ダルトン・ラッシング 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 WSH 6-3 LAD

8回表、7番 サンティアゴ・エスピナル 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 WSH 6-5 LAD、9番 カイル・タッカー 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 WSH 6-6 LAD、1番 大谷翔平 初球を打ってレフトへの犠牲フライでドジャース得点 WSH 6-7 LAD

9回表、3番 テオスカー・ヘルナンデス 5球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 WSH 6-8 LAD

試合は6対8でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャック・ドライヤーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのシオネル・ペレスで、ここまで0勝1敗0S。ドジャースのＥ・ディアスにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.273。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で5.0回を投げ、5安打（2本塁打）、6失点、5奪三振、防御率は7.00となっている。

ここまでナショナルズは3勝6敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方ドジャースは7勝2敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 11:18:31 更新