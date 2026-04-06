エンゼルスのジョー・アデル外野手（26）が4日（日本時間5日）のマリナーズ戦で3度のホームランキャッチを決め、1対0の勝利に大きく貢献したことについて、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は「歴史に残る守備パフォーマンスの一つ」と伝えた。

最初のホームランキャッチは初回。右中間フェンス際で黄色いラインを大きく越える跳躍を見せ、カル・ローリーの今季1号となるはずの打球を阻止した。8回にもジョシュ・ネーラーに対してほぼ同様のプレーを披露。さらに9回にはJ. P.クロフォードの右翼ポール際への打球を、観客席に飛び込みながらキャッチ。捕球後にグラブを掲げてアピールし、リプレー検証でも判定は覆らなかった。

「1度目の後、かなり興奮していた。2度目もほぼ同じで、『今夜は打球への入り方が完璧だ』と思った。3度目は気力だった。9回の先頭打者だったから、絶対にアウトにしなければならなかった。本当に凄い瞬間だった」とアデルは振り返った。

アデルは2020年以降、ホームランキャッチを10度を記録しており、カイル・タッカーと並んでメジャー最多。1試合で3度のホームランキャッチは史上初とみられている。

もっとも、2020年のメジャーデビュー当初は守備の不安定さが指摘されていた。同年にはテキサスで、打球がグラブに当たってそのまま右翼フェンスを越えるミスもあった。しかし、その後は着実に守備力を向上させ、2024年にはゴールドグラブ賞のファイナリストに選出。2026年はさらなる飛躍が期待されている。「守備はずっと課題だった。どうすれば良くなるか、どう学ぶかを考え続けてきた」と語る。

この歴史的パフォーマンスをベンチから見守っていたのが、エンゼルスのトーリー・ハンター特別補佐だ。ゴールドグラブ9度の名手は、春季キャンプからアデルの守備を指導してきた。「本当に凄い。おそらく私がこれまで見てきた中で、最高の守備の試合だ」と最大級の賛辞を送っている。