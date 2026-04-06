Mrs. GREEN APPLEが司会を務めるTBSバラエティー「テレビ×ミセス」（月曜後9・00）がきょう6日、レギュラースタートする。初回放送は午後8時55分から。

ミセスと、さまざまな人やモノがかけ算していく番組で、初回ゲストは歌手の郷ひろみ。名曲「GOLDFINGER’99」でコラボする。テレビならではの体を張る企画にも挑戦し、特番で共演して話題となったお笑いコンビ「チョコレートプラネット」とのコラボも行われる。

初回放送を前にミセス3人が意気込みのコメントを寄せた。

▼大森元貴

「過去に2回特番をやらせていただきましたが、まさかレギュラー放送になるとは思ってもみなかったので、ドキドキもあり、ワクワクもあり、ソワソワした気持ちもあり…不思議な心境です。『テレビ×ミセス』という番組タイトル通り、この番組でしか見ることのできない僕らのいろいろな一面が詰まっています。テレビならではの難しい挑戦もありましたが、身をもって経験できて、とてもやりがいを感じました。初回ゲストの郷ひろみさんとの『GOLDFINGER’99』での熱いセッションもお楽しみください。今の時代も過去も、脈々とテレビの良さが詰まった番組になっていると思いますので、ぜひご覧ください！」

▼若井滉斗

「念願のレギュラーということで、どんな新しい一面をお見せできるのか、僕たち自身もすごく楽しみにしています。収録では頑張った場面がたくさんあって、まさに“ザ・テレビ”という内容になっていると思います。メンバーからは“バラエティーの適応力があがっている”なんて言われます（笑い）。楽器を弾く姿とはまた違う僕らを楽しんでいただけたらうれしいです。郷ひろみさんとは、ほぼぶっつけ本番のセッションにもかかわらず、ものすごいエナジーが生まれていて、“これがレジェンドのパワーだ”という感動があって、やっぱり音楽は最高だと改めて感じました」

▼藤澤涼架

「冠番組、そしてレギュラー放送は僕にとっての夢だったので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。テレビが大好きなので、テレビでしかできないことに挑戦できるのが幸せです。郷ひろみさんとのコラボでは、キラキラのエネルギーに圧倒されて、僕は子犬のようになってしまいました（笑い）。レジェンドのパワーを間近で吸収してすごく勉強になりました。一生懸命、全力で楽しんでいる姿をぜひ見ていただきたいです！」