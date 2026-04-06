鶏もも肉も避けずに食べてほしい！アスリート支えるシェフ・加藤超也さんが勧める子どもも満足たんぱくレシピ

成長期の子どもに何を食べさせたらいいの？そんな疑問を持つ親は多いはず。



特にスポーツを頑張っていると、脂質が多い鶏もも肉よりも、たんぱく質が多いと言われるささみやむね肉の方がいいのでは？と思って日々の食事作りをしているかもしれない。



長年、サッカー選手の長友佑都さんを支えてきた専属シェフの加藤超也さんは、鶏もも肉もささみやむね肉も「どちらも食べてほしい」と推す。





鶏もも肉も避けないで

子どもも飽きないレシピをまとめた『鶏が主役！超たんぱくめし』（主婦の友社）から、鶏もも肉を使ったレシピ「トリプルプロテイン卵とじ」と「トルコ仕込みのスパイスチキン」を一部抜粋・再編集して紹介する。

鶏もも肉はジューシーでシンプルにおいしいですよね。ボリュームが出やすくスポーツに励むお子さんや、中高生の育ち盛りのお子さんをもつ親御さんにとっては、ぜひとも使いたい部位のはず。

でも脂質が多いから避けたほうがいいのではとか、鶏もも肉を食べるならささみやむね肉を選ぶべきなのでは？と悩む方も多いと思います。

結論はどちらも食べてほしい。特に鶏もも肉の脂質に含まれるビタミンAは体を酸化しづらい＝ケガをしづらく、したとしても回復しやすい状態へと導いてくれます。

鶏皮は正直ほかの食事とのバランスを考えないと脂質オーバーになりますが、食べちゃいけないわけじゃない。理由は同じく抗酸化作用があるからです。僕が紹介するレシピはこういった理由や栄養素を考えて作っているものなので、安心して食べてほしいです。

鶏もも肉は、ビタミンB2、ビタミンB6が期待できます。ビタミンB2は脂質をエネルギーに換え、スタミナが持続しやすくなります。成長期はある程度の脂質が必要で激しい運動での消費エネルギーを補い、体重をしっかり維持します。

ビタミンB6はたんぱく質の代謝に関わるので、筋肉づくりにも欠かせません。鶏手羽元・手羽中骨つきの部位は、スポーツによるケガの予防や、身長が伸びる時期の体づくりに非常に有効です。

コラーゲンが豊富で、皮や骨の周りに多いコラーゲンは、成長期の骨の土台をつくります。骨密度を高めるだけでなく、ジャンプやダッシュで負担がかかる関節や腱（靭帯）を丈夫にする役割があります。煮込み料理にすると鶏の骨から骨髄の栄養やカルシウム、リンなどのミネラルがとけ出し、栄養満点です。

トリプルプロテイン卵とじ

一見優しい味わいの料理に見えますが…甘めのだしにトロトロとき卵、その中で鶏肉の脂と香ばしさ引き立つれっきとした「白米なくなる系」おかずです。

家計の応援もしたく、厚揚げでボリュームを出しました。

鶏肉・卵・厚揚げ、キング・プロテインオカズ

＜トリプルプロテイン卵とじ＞

●材料2人分

鶏もも肉（皮あり）…250g

厚揚げ…1枚

とき卵…4個分

-----

（A）

しょうゆ、酒…各小さじ2

みりん…小さじ1

砂糖…小さじ1/2

あらびき黒こしょう…適量

-----

（B）

かつおだし…120ml

しょうゆ、みりん…各大さじ1と1/2

砂糖…小さじ1

-----

細ねぎの小口切り…適量

【作り方】

（1）下準備をする

鶏肉は余分な脂肪や筋をとり除いてボウルに入れ、（A）を加えてよくもみ込む。厚揚げは一口大に切る。

（2）鶏肉を焼く

フライパンを強めの中火であたため、（1）の鶏肉を皮目を下にして入れる。焼き色がついたら返し、肉の色が変わり始めたらとり出して一口大に切る。

（3）仕上げる

同じフライパンに（B）、厚揚げ、（2）の鶏肉を入れて加熱する。肉に火が通ったらとき卵を半量ずつ回し入れ、ふちが軽く固まるまで火を通す。器に盛って細ねぎを散らす。

【超テク】

とき卵は2回にわけて入れると固まりすぎず理想的な火通りになります。

トルコ仕込みのスパイスチキン

現地では外食が多かった僕。当時学んだうちの一品がこのチキン。

スパイスをきかせた食事は疲れた体でも自然と食欲が湧いてきます。暑い時期の運動後や、食べるのがおっくうなときにおすすめです。

長友佑都さんがトルコに移籍していた時代、サポートのかたわら学んだ味

＜トルコ仕込みのスパイスチキン＞

●材料2人分

鶏手羽中…10本

-----

（A）

ガーリックパウダー、パプリカパウダー…各小さじ1/2

塩…2g（鶏肉の重量の1％）

あらびき黒こしょう…適量

【作り方】

（1）下準備をする

手羽中はキッチンペーパーで水けをふく。骨に沿って切り込みを入れて身を開く。

（2）スパイスをなじませる

ボウルに（1）の鶏肉と（A）を入れ、切り込み部分に押し込むようにしてもむ。ふんわりとラップをし、冷蔵室に30分おく。

（3）焼く

フライパンに（2）を皮目を下にして並べ入れ、弱めの中火で熱する。カリッとしたらさらに5〜6分焼き、返して3〜4分焼く。器に盛り、好みであらびき黒こしょうとパプリカパウダーを振る。

【超食欲】

スパイス料理は鶏との相性抜群！お疲れぎみなときの食欲をかき立てます。

加藤超也

株式会社Cuore所属。2016年、長友佑都選手の専属シェフに就任。同年から世界各国に同行し、食事の提供やアドバイスを通してサポート。サッカーのみならず多くの競技のトップアスリートのサポートを行っている。