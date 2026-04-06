大人がラフに穿ける「一軍スカート」→【GU新作】で見つけた！

今シーズンのトレンドは、より「スカート」に視線が集まっているもよう。フェミニンが旬だけれど、デイリーに取り入れるなら甘さは控えめが良さそうです。そこでおすすめしたいのが【GU（ジーユー）】から新たに登場した「バルーンスカート」。軽やかな素材感で気負わずはけて、シンプルコーデをセンスよく格上げできそう。スタッフさんの着こなしと合わせてレポートします。

軽やかな素材でラフにはける

【GU】「テックカーゴスカート」\2,990（税込）

薄くて軽いポリエステル素材を使用したバルーンシルエットのカーゴスカート。ウエストはゴムと紐仕様なので、フィット感を調節しながら楽にはけるのが嬉しいポイントです。裾のドロストで気分やコーデに合わせたシルエットチェンジが可能。接触冷感機能付きでこれからの季節に重宝しそうです。

カーゴスカートで作る大人カジュアル

スタッフのKumikoさんは身長152cmでSサイズを着用。「低身長でも足首が見える丈感でした！」とコメントしているように、ボリュームのあるシルエットでも重たく見えるのを回避できるのもこのスカートのメリットといえそうです。

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