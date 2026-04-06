「ザラメざくざく」「満足度高め」【セブン-イレブン】今回も大当たり♡「新商品」をチェック！

ちょっと甘いものが食べたくなったときの救世主、コンビニスイーツ。【セブン-イレブン】では、プリンやシュークリームといった定番のスイーツはもちろん、季節感や旬を楽しめるオリジナルスイーツも販売中。そこで今回は、次に見つけたらゲットしたい、注目の「新商品」をまとめました。

相性抜群！ 紅茶 × アップルパイ

@oyatsu_panponさんが「紅茶の香りとミルキーなクリームがしっかり感じられて満足度高め」と絶賛するのは「紅茶のアップルパイ アールグレイ紅茶クリーム」。アールグレイ × アップルパイという安定の組み合わせは、期待通りの美味しさに仕上がっているよう。パイの中には、紅茶パウダーをまぶしたりんごがゴロゴロと入っているため、果肉感もしっかり楽しめそうです。

たっぷりザラメで多幸感アップ

「ざくざくカステラ」は、ふんわりとしたカステラの表面に、カラメルソースとザラメをトッピングした、多幸感のあるスイーツ。@masaki_19740913さんが「ザラメざくざくです」とコメントしているように、トッピングのザラメの食感が特徴です。スイーツ自体はシンプルですが、ふんわりとしたカステラとザクザクのザラメによる、しあわせ食感が満足度の高さの理由かも。

今回の【セブン-イレブン】の「新商品」も、大当たり揃いのラインナップになっているよう。セブンでは、次々に新しい商品が発売されるため、気になるスイーツは早めにチェックしておきましょう。

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる