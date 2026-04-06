清水のオ・セフンが開始直後に今季4得点目をマークした

J1百年構想リーグは4月5日、第9節のV・ファーレン長崎対清水エスパルスの一戦が行われた。

この試合でキックオフから10秒足らずの電光石火のゴールが生まれ、ファンから「マジですごすぎ」「こんなゴールあり」と大きな反響を呼んでいる。

試合は長崎のキックオフで始まったが、直後にスタジアムは騒然となった。長崎がGK後藤雅明へバックパスを送った際、清水のFWオ・セフンが猛然とプレスを敢行。身体を投げ出して前線へのフィードをカットすると、右足に当たって跳ね返ったボールはそのまま無人のゴールへと吸い込まれた。試合開始およそ7秒という、驚異的な早さでの先制点となった。

今季、期限付き移籍で3年ぶりに古巣復帰を果たしたオ・セフン。前線からの献身的な守備が実を結び、電光石火の今季4得点目でチームに勢いをもたらした。

あまりに衝撃的な幕開けに、SNS上では「7秒ゴールはさすがに聞いたことないわ」「Jリーグ最速記録だったりしませんか！」「やばすぎだろ普通に」「何してんの」「マジかよ」「こんなゴールあり」「マジですごすぎ」「おもろすぎるやろ」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）