シント＝トロイデン谷口彰悟はピンチで鮮やかなシュートブロックを披露

ベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間4月4日にベルギーリーグプレーオフ1の第1節でユニオン・サン・ジロワーズと対戦し、0-1で敗れた。

日本代表DF谷口彰悟はピンチで鮮やかなシュートブロックを披露するなどキャプテンとしてチームをけん引した。

シント＝トロイデンではキャプテンの谷口を筆頭にGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介の6人がスタメンに名を連ね、ベンチスタートだったDF松澤海斗も途中出場した。

0-0の前半31分には相手のカウンターからピンチを迎える。ロングフィードに抜け出した相手FWが谷口をかわしてドリブルで中央へ切れ込み、ペナルティーエリアの端から右足でシュート。しかし、諦めずに追いかけた谷口は身体を投げ出してシュートをブロックしてみせた。

森保ジャパンの守備の要としても活躍する34歳が見せた気迫のブロック。スポーツチャンネル「DAZN」は「背中で引っ張るキャプテン」とブロックシーンの動画を公開すると、それに対して「谷口彰悟にはキャプテンが似合う」「かっこよすぎる」といったコメントが寄せられていた。大事なプレーオフ初戦で勝利は逃したが、最終ラインで確かな存在感を示していた。（FOOTBALL ZONE編集部）